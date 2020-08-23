快訊／前鎮渡輪站發現一具女性無名屍　港務總隊公布特徵協尋家屬

▲前鎮渡輪站發現一具無名女屍。（圖／記者黃子倩翻攝）
記者黃子倩／高雄報導
高雄港務警察總隊22日下午1點多，於高雄市前鎮區前鎮渡輪站海面查獲女性無名屍一具，港務警察總隊公布年貌表還有照片，希望能協尋家屬。
根據了解，死者年約40、50歲，身高約162公分、女性微胖，左手戴金色手鍊，左手無名指上戴有一只黃金戒指，口腔右上臼齒兩顆假牙，及肩黑色短髮，頭髮夾有黑色髮夾，身穿黑色連帽外套、內穿土黃色T恤，米白色短褲，身體無外傷，遺體現存放於高雄市立殯儀館11號冰櫃。
▲前鎮渡輪站發現一具無名女屍。（圖／記者黃子倩翻攝）
記者黃子倩／高雄報導
高雄港務警察總隊22日下午1點多，於高雄市前鎮區前鎮渡輪站海面查獲女性無名屍一具，港務警察總隊公布年貌表還有照片，希望能協尋家屬。
根據了解，死者年約40、50歲，身高約162公分、女性微胖，左手戴金色手鍊，左手無名指上戴有一只黃金戒指，口腔右上臼齒兩顆假牙，及肩黑色短髮，頭髮夾有黑色髮夾，身穿黑色連帽外套、內穿土黃色T恤，米白色短褲，身體無外傷，遺體現存放於高雄市立殯儀館11號冰櫃。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※