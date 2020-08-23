快訊／前鎮渡輪站發現一具女性無名屍　港務總隊公布特徵協尋家屬

高雄前鎮區一名現已卸職的趙姓里長，遭控任職期間以選民服務為由，多次對女性里嬌嬌（化名）上下其手，不僅曾於車上隔著嬌嬌衣褲亂摸，過程中甚至還將她內衣往下扯，讓她胸部露出來。該名里長事後雖否認所有犯行，但因證據歷歷在目，法官審結依強制猥褻罪判處1年6月；另性騷擾罪處5月，得易科罰金15萬。可上訴。