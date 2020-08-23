快訊／嘉義翁長照中心探妻！突持酸液灌妻、再用床單罩口鼻　2命危2傷

▲嘉義某長照中心驚傳殺人潑酸案。（圖／地方中心翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

嘉義市范姓男子22日晚間8點左右，進入嘉義市某長期照護中心探妻，期間突然想拿床單悶死張姓妻子，現場人員聽聞移工照護員呼救聲，前來制止，但范突然2罐酸液潑灑，目前有4人送醫，警方正進一步調查事發原因。據了解，經查年約71歲的范翁拿酸液灌妻子，再拿床單罩在妻子口鼻上，自己也有吞下酸液，意識模糊搶救中。

警消晚上8點06分接獲長照中心報案，到場發現一名年約60歲老先生趴臥妻子旁邊，意識模糊，表情痛苦，隨即將人送醫。

據查，范姓老翁昨晚疑似帶著鹽酸，到張妻居住的長照中心探望，過程中先拿酸液灌妻子，還拿床單悶住她，工作人員聽到照護員呼救上前制止，卻遭噴灑酸液，范隨即將酸液往自己嘴巴灌，造成自己臉口灼傷，而范妻口灼傷、1名照護員臉部被潑到，還有1名85歲老翁腳部被潑酸，4人皆送醫急救。

嘉義基督教醫院發現，范翁到院口部遭侵蝕嚴重，意識不清，范張女士口部也遭侵蝕，2人在搶救中。工作人員面對媒體採訪，雙手合十頻說不好意思，低調表示明天負責人會回應，不願多做回應。警方表示，長照中心人員描述情形，與實際發情況有些落差，仍在釐清事發原因。

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