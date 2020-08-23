飯店buffet狂拿「它」：特別好吃！反被朋友吐槽...PO文一出網讚內行人

▲不少人偶爾會到飯店buffet大快朵頤。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人偶爾會到飯店buffet大快朵頤，面對澎湃的各國料理，有民眾會從海鮮等高檔食材先下手，希望能「吃回本」，但有網友表示，自己到吃到飽餐廳「超喜歡拿炒飯」，常被朋友吐槽「來吃到飽幹嘛拿炒飯」。貼文PO出後引發熱議，更有人認為「吃炒飯的都內行人」。

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▲炒飯。（示意圖／pixabay）

原PO在PTT女孩版發文，稱去大飯店吃吃到飽時「超喜歡拿炒飯」，而且通常不只拿一次，每次都會被朋友說「來吃到飽幹嘛拿炒飯」。但原PO認為，大飯店的炒飯粒粒分明、油香乾爽也不會濕黏，都特別好吃，好奇有人也喜歡到吃到飽餐廳拿炒飯嗎？

貼文發出後引發熱議，有人表示「完全不會考慮」、「浪費錢」、「超NG」、「只吃肉、海鮮，完全不碰米麵、蔬菜、水果、湯、飲料」、「會想吃平常捨不得吃或很少吃到的」。

但有不少網友認為，「吃炒飯的都內行人」、「高級飯店炒飯就是不一樣」、「我也會吃耶，高級炒飯味道也有差」、「學生才想要吃回本 現在只想吃自己喜歡吃的」、「吃到飽是吃多樣食物組合的吧，吃回本聽起來就很寒酸」、「我都吃霜淇淋吃到飽」、「我還喜歡拿拔絲地瓜...」。