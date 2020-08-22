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浴缸裡躺「木乃伊女屍」狂飄惡臭！　金髮妹「伴屍4個月」認了：我殺的

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記者黃心瑀／綜合報導

西班牙女子泰莉（Teri）與媽媽住在一起，但跟她們住在同一棟公寓的鄰居，卻長期聞到一種「難以忍受」的氣味，警方在19日時破門而入並開始尋找氣味的來源，最後竟然在廁所的浴缸中，發現一具散發著惡臭的「木乃伊女屍」，而屍體的身分竟然就是泰莉的媽媽。

綜合外媒報導，這起事件發生在西班牙南部的拉爾庫迪亞德克雷斯平斯（l'Alcudia de Crespins），當地的一棟公寓最近不斷散發著惡臭，當地警察則是在19日時接獲報警，於20日進入泰莉所居住的公寓房間進行搜索，並在廁所的浴缸中發現一具肉體腐爛、幾乎成為木乃伊的屍體。

調查過後發現，浴缸女屍的身分正是泰莉49歲的媽媽安娜（Ana），泰莉曾向19歲男友坦承自己將媽媽殺死，而男友則是於19日時報警，才讓這起殺人事件曝光。據悉，安娜的屍體當時已經呈現風乾的狀態，驗屍官無法推定確切的去世日期，不過也有媒體的報導指出，安娜已死亡差不多4個月的時間，也就是說，泰莉伴著媽媽的屍體一起生活了近4個月。

報導中指出，泰莉和男友與安娜同住，但鄰居常常聽到他們吵架的聲音，更有鄰居說當問起泰莉「媽媽去哪裡」時，只得到安娜幾天後就回來的回答，還有附近居民表示，安娜感覺上是被關在浴缸裡面，而泰莉和男友正在找辦法試圖解決屍體。目前泰莉跟男友都已經被逮捕，並被指控犯下殺人罪。

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