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全國氣候變遷執行績效評比　中市府特優9連霸

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▲盧秀燕上任後推動29項「氣候變遷即刻行動方針」，因此在全國氣候變遷執行績效評比中特優9連霸。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕上任後推動29項「氣候變遷即刻行動方針」，因此在全國評比中特優9連霸。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

行政院環境保護署公布「108年度推動因應氣候變遷行動縣市執行績效評比」，台中獲全國特優，奪下9年連霸，其中，北區公所更是歷年來中部5縣市首次取得「銀級認證」的區公所，成績亮眼，環保局將持續輔導社區建置低碳設備，打造低碳永續城市。

環保局表示，北區公所以再利用社區農園、綠屋頂及舊建築為主軸，在太原路綠園道種植原生植物及誘鳥誘蝶植栽，獲評審委員一致好評，成為中部5縣市歷年來唯一取得「銀級認證」的區公所，此外，大肚區蔗廍里利用報紙等廢棄物改造巷道形象；北屯區松茂里打造松茂後花園，營造生態復育空間，落實生態保育及教育目的，兩里里辦公處也都取得銀級認證。

環保局強調，市長盧秀燕上任後，推動29項「氣候變遷即刻行動方針」，從能源轉型、綠能公益、低碳運輸、熱島降溫等多管齊下，強化面對氣候變遷的應變力，並且擬定溫室氣體管制執行方案，從產業、運輸、能源等面向著手，建構低碳城市，創造友善綠色城市，打造綠能生活環境。

環保局指出，市府持續精進氣候變遷因應策略，聚焦於「即刻行動，先公後私」、「光電倍增，回饋公益」、「親水承洪，韌性降溫」3大主軸，並持續協助社區建置低碳實體，例如綠化牆面植生、打造社區農園、改善雨撲滿及節能燈具等，將低碳家園落實日常生活中。

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