台北館參加2020國際觀光博覽會 8/28開幕日可抽萬元以上限量好禮

▲北市府觀傳局將在「2020台北國際觀光博覽會」以「老派正潮」為主題設置台北館攤位。（圖／北市府提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

「2020台北國際觀光博覽會」將於28日至31日在台北世貿一館舉辦，北市觀傳局為推廣台北市夏季節慶活動及旅行，以「老派正潮」為主題設置「台北館」攤位，屆時現場匯集復古甜品、設計旅館、老屋新生業者、台式伴手禮等業者。另外，在開幕首日，現場也將抽出5位民眾，贈送總價值超過萬元以上限量好禮。

北市府指出，此次台北館以「舊即是新」概念打造屬於台北城新舊交融的旅遊行銷活動，進而創造非來不可的旅遊動機，透過「老派正潮」主題，以不同視角認識不一樣的台北城，共同創造多元而創新的城市新生風貌。

北市府透露，屆時有具百年歷史、從辦南北貨與中藥材，如今華麗轉型的大稻埕，更有陽明山的美軍宿舍所改建的全新風格小店，還有今年5月甫開幕的松山療養所所長宿舍等，再再替台北市的城市風貌添上新風采，且今年台北館更邀國寶級手繪電影海報師傅顏振發團隊，繪製屬於台北老屋光景的海報看板，將充滿老故事新（心）靈魂的台北，一筆一畫呈現出來。

北市府提到，開幕當天台北館將舉辦造勢活動，除邀請市府長官等貴賓一同現身外，現場也將抽出5位幸運民眾，贈送總價值超過萬元以上限量好禮，且展期間也將在舞台活動上邀請島內散步的專業達人，分享台北各區的絕美秘境與各區的特色老屋。

另外，北市府也表示，在後防疫時期，為帶動台北觀光熱潮，觀傳局與台灣商圈產業觀光發展聯合總會共同籌畫的「台北外宿節」將於8月21日起至12月開啟一聯串的優惠及主題活動：包含七夕音樂趴、探秘趴、台北秋趴、彩虹趴、LIVE台北FUN音樂、單身趴，每個活動以「PARTY」為號召，將結合台北市的旅宿業店家，提供不同的優惠組合。

觀傳局長劉奕霆表示，北市致力推動國內觀光市場，除整合台北市各場館、旅宿、觀光巴士業者的「安心旅遊專案」、搭配夏日消暑推出大型夏季活動，更將結合台北外宿節推薦台北秘境遊程路線，並結合近日公布的入選必比登推介（Bib Gourmand）50家平價美味名店，邀請民眾趁周休假期來台北探訪秘境、品嘗物超所值的美味料理。