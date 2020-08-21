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我的生命只剩半年了...　罹癌台商淚求蔡政府讓陸配妻來台

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▲▼台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商徐正文召開記者會，播放妻子尚無法回台的罹癌台商汪先生請願影片。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

汪姓台商早年赴廣東投資，後與當地人結髮為夫妻，育有一名將滿14歲的孩子，不料今年受疫情影響，妻子遲遲無法來台，而他卻於近日在返台打理事業時，被診斷出胰臟癌合併肝臟轉移，醫生告知僅剩半年的生命，因此他在化療期間透過錄影請願，盼政府能開放讓團聚證陸配來台，妻小能見他最後一面。

在經歷武漢包機、國民黨停權爭議後，台商徐正文今日上午再次出面，與10多名另一半無法來台的台灣民眾及其親屬召開記者會，喊出「大疫滅情！人間有愛，台灣有情！」，盼政府在陸續開放小明、陸生來台後，能在基於防疫前提下，考量開放團聚證陸配來台。

▲▼台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

▲徐正文與汪姓台商妻子視訊連線，表達訴求。（圖／記者陳政錄攝）

汪姓台商自述，自己正在亞東醫院進行治療、化療，醫生宣告生命只剩下半年，老婆兒子卻還在大陸無法過來，非常緊張，隨著能存活的時間沒剩多久，「妻小也沒辦法來照顧我這種人，我自己越來越害怕。」

他躺在病床上語帶哽咽的說，希望政府至少能讓家人來看自己最後一面，拜託蘇院長、蔡總統，「您不是中華民國的總統，我也是中華民國的國民，您不支持我，我現在應該怎麼辦」，傾訴自己生命有限，最大的心願就是能與妻小再見一面。

徐正文解釋，汪姓台商妻子原先曾持團聚證來台，並申請居留，但因丈夫事業往來兩岸，妻子待在台灣時間未滿183天，原訂今年再次申請團聚證來台，但受疫情影響，重新辦理團聚簽證業務暫停，且即使有團聚證，也無法來台；現整體團聚陸配均尚未有人能入境，相比小明、陸生陸續開放，甚至是外籍配偶外籍移工都可來台後，徹底成為被忽視的一群。

▲▼台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

記者會上，汪姓台商妻子也透過視訊連線表示，年初丈夫返台過年後，由於兩岸往來不方便，所以留在台灣打理事業，自己則在大陸照顧小孩，不料丈夫7月初被診斷為胰臟癌，「突然覺得和孩子的天塌了，生活是黑暗的，每天只能透過視訊電話，每天祈禱」，「孩子想念爸爸，我想老公。」

她說，自己已經辭掉工作，小孩也在大陸辦理休學，盼政府能讓她回去，陪伴先生走完最後5到6個月的時間，「先生就在亞東醫院化療，本來他的身體是無法承受化療的，只是但為了等我們回家。」

據了解，受新冠肺炎疫情影響，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和高中以下境外生（含小明）陸續開放。

以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

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