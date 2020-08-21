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超狂午睡！越南上班族「5人一室不見頭」...日人驚嘆：如太平間

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圖文／CTWANT

許多上班族中午都會小憩補眠以應對下午的工作挑戰，但這樣的午休方式不知道您是否有看過呢？一名在越南工作的日本網友，17日於推特上傳了一張公司內部午休的照片，只見所有人都躺在地上，就像戰爭中臨時搭建的野戰醫院一般，引起許多網友熱烈討論。

在越南工作的日本網友，於推特上傳越南上班族午休的照片，猶如臨時搭建的野戰醫院般令人震驚。（圖／grapee）

▲越南人午睡模式超狂，猶如臨時搭建的野戰醫院。（圖／翻攝自@taka3206推特）

根據《Excite》報導，透過網友分享的照片可以看到，午休時間一到，所有員工都脫掉鞋襪躺在地上，還有人自備涼蓆，而疑似為了避開光線，擁有良好的午睡品質，大家還把頭部朝辦工作底下睡覺。網友表示，看到眼前這副景象感他到相當震撼，有種宛如身在戰場的野戰醫院甚至太平間的錯覺。

而不少日本網友看過照片後，則紛紛羨慕的留言表示，「真令人羨慕」、「工作效率應該會提高」、「如果日本公司也能這樣，應該會有人直接從家裡帶棉被來上班」、「感覺能帶床墊來睡更舒服」、「出差過台灣和新加坡，大家幾乎都會睡覺」。

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