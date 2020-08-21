超狂午睡！越南上班族「5人一室不見頭」...日人驚嘆：如太平間

一見すると野戦病院か死体安置所にしか見えませんが、ベトナム人の昼休み中の昼寝に対する全力っぷりは目を見張ります。 pic.twitter.com/lzuK8ouaL7— yamada anettai (@taka3206) August 17, 2020
圖文／CTWANT
許多上班族中午都會小憩補眠以應對下午的工作挑戰，但這樣的午休方式不知道您是否有看過呢？一名在越南工作的日本網友，17日於推特上傳了一張公司內部午休的照片，只見所有人都躺在地上，就像戰爭中臨時搭建的野戰醫院一般，引起許多網友熱烈討論。
▲越南人午睡模式超狂，猶如臨時搭建的野戰醫院。（圖／翻攝自@taka3206推特）
根據《Excite》報導，透過網友分享的照片可以看到，午休時間一到，所有員工都脫掉鞋襪躺在地上，還有人自備涼蓆，而疑似為了避開光線，擁有良好的午睡品質，大家還把頭部朝辦工作底下睡覺。網友表示，看到眼前這副景象感他到相當震撼，有種宛如身在戰場的野戰醫院甚至太平間的錯覺。
而不少日本網友看過照片後，則紛紛羨慕的留言表示，「真令人羨慕」、「工作效率應該會提高」、「如果日本公司也能這樣，應該會有人直接從家裡帶棉被來上班」、「感覺能帶床墊來睡更舒服」、「出差過台灣和新加坡，大家幾乎都會睡覺」。
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