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慘！五江匯入重慶「河流和路一樣高」　水位191.62公尺創記錄

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▲▼五江匯入重慶「河流和路一樣高」　水位191.62公尺創記錄。（圖／CTWANT提供）

▲8月20日無人機拍攝的洪水中的重慶渝中區。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大陸數月以來不斷傳出水患，重慶市昨（20日）其中一個監測站更是測到洪峰水位191.62公尺，已經超過保證水位足足有8.12公尺，且是該站建站以來測得的最高水位，河濱道路已完全被河道洪水覆蓋，情況相當嚴峻。

▲▼五江匯入重慶「河流和路一樣高」　水位191.62公尺創記錄。（圖／CTWANT提供）

▲長江洪水過境重慶淹沒濱江的南濱路，江中船隻已與路面齊平。


據《中國新聞網》報導，該站是設立於1939年的長江寸灘站，測量的河道是位於長江與嘉陵江匯合口下游7.5公里處，警戒水位為180.5公尺，保證水位為183.5公尺。之前的最高水位記錄是在1981年測到的191.41公尺。

▲▼五江匯入重慶「河流和路一樣高」　水位191.62公尺創記錄。（圖／CTWANT提供）

▲重慶市區淹水情況。

雖然近日重慶沒有暴雨，但自8月11日起，長江、發源四川省的涪江、長江上游的支流嘉陵江，接連發生較大的洪水，到了19日、20日，四川省東方的重慶市水利局測得含長江寸灘站在內共6個站，全都超過保證水位。

防汛抗旱專家王世平表示，重慶沒暴雨但水位卻飆高，主要是因為上游降雨量代大，而且數個重要河流和支流也持續出現暴雨。另外，一場洪水尚未結束，下一場洪水已經在長江上游形成，長江寸灘站水位回落至警戒水位僅10小時就再次回漲。

▲▼五江匯入重慶「河流和路一樣高」　水位191.62公尺創記錄。（圖／CTWANT提供）

▲8月20日，重慶南岸區南濱路被洪水淹沒。

還有一個重要原因，是因為多流匯集，重慶位於長江、嘉陵江交匯處和三峽庫區的末端，長江流域上游岷江、沱江匯入長江後橫貫重慶中心城區。報導指出，這一場洪水過境導致重慶約12萬多人成為受災戶，緊急轉移安置6萬多人，相關單位也盡力應對這場洪水帶來的災害。


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