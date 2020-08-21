菲律賓店家賣產地「中國馬尼拉省」護髮霜　市長震怒「臉書直播」勒令停業

▲店家販售產地標為「中國馬尼拉省」的護髮霜遭停業。（圖／翻攝自Facebook／Isko Moreno Domagoso）



文／中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電

菲律賓馬尼拉市有4家店因為販售產地標為「中國馬尼拉省」的一款護髮霜，今天被市長莫雷諾（Isko Moreno）勒令停業。

截至今晚10時，莫雷諾在臉書直播官員要求店家停業的影片獲得3萬8000多個讚，7500多人分享。

遭停業的店家位於迪維索瑞亞商場（Divisoria Mall）。菲律賓星報（Philippine Star）報導，率隊前往商場的馬尼拉市許可證局局長法昆多（Levy Facundo）說，店家販售的產品將菲國城市誤稱為中國一省，違反相關法規。

事件源起為菲國網友近日瘋傳一張照片，顯示一款在菲律賓販售的護髮霜將生產地址標示為「中華人民共和國馬尼拉省聖尼古拉斯區聖克利斯托街707號1樓，中華人民共和國製」。

The Chinese hair care product Ashley Shine Keratin Treatment Deep Repair listed its address, "1st Flr. 707 Ito Cristo... 由 Philippines Lifestyle News 發佈於 2020年8月19日 星期三

鄰近聖尼古拉斯區（San Nicolas）的賓安杜區（Binondo）是菲律賓著名的中國城，不少華人住在這個地區。法昆多強調：「賓安杜不在中國，賓安杜在馬尼拉。」

菲國眾議員諾格拉利斯（Jericho Nograles）已要求貿工部禁售這款護髮霜。

他在致貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）的信上寫道：「任何損害我們主權的行為都必須被嚴肅看待。」

針對這款產品引發的風波，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）說：「對我而言那是無稽之談。我們不應對它投以任何關注。」

他表示：「沒有人相信我們是中國的一省，因為我們都知道，每個菲律賓人都愛這個國家。」

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2018年出席菲華工商總會成立20周年紀念時，曾在當時的中國駐菲大使趙鑒華面前戲言道：「如果你們喜歡的話，把菲律賓納為一省吧…中華民國（口誤，Republic of China）菲律賓省。」

杜特蒂當時的發言曾引發抨擊，大馬尼拉地區人行天橋後來還曾被懸掛諷刺杜特蒂發言的紅布條，寫上「歡迎來到菲律賓，中國的一省」。