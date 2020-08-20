LINE擴充「Google 助理」語音　聲控分享截圖、YouTube影片

▲LINE可透過「Google 助理」語音聲控分享影音內容。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

通訊軟體LINE今（20）日宣布，「Google 助理」的語音聲控在LINE擴充新功能，用戶只要對著Android手機說話，就能透過LINE與朋友分享截圖、網址和YouTube影片。

LINE表示，今年3月17日起就開始支援「Google 助理」，使用Android手機的LINE用戶可透過「Google 助理」傳送LINE訊息給好友，並可讀出在LINE上收到的訊息。

LINE宣布，即日起「Google 助理」也可以讓用戶以聲控方式分享截圖、網址，並傳送YouTube影片給LINE好友，而搭載新型Google助理的Pixel4和Pixel 4a手機，將會為聲控LINE新增「回覆」和「照片、影片分享」功能，其中「回覆」功能可在一對一對話和群組對話使用。

LINE說明，目前以「Google 助理」語音聲控LINE的功能，僅支援英文和日文，並從即日起Android OS 6.0和LINE 10.12.0以上版本都將支援「回覆」和「照片、影片分享」功能。

LINE舉例，當用戶在廚房做菜、照顧嬰幼兒或其他無法空出手來操作手機時，可以透過聲控操作LINE，而且未來Google助理將持續擴充所支援的功能，繼續貫徹「拉近你我的距離」的企業使命，持續為用戶提供最貼近日常生活的溝通工具與服務。