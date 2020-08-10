剛學會手機！80歲阿公「手寫輸入I see」...秒飄台語發音　網：太可愛了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

在年輕人的幫助下，許多長輩智慧型手機也用得嚇嚇叫，一名女網友昨表示，80多歲阿公剛學用Line和YouTube，所以最近偶爾會傳訊息給她，也時常撂英文，沒想到因為手寫輸入的緣故，意外出現老人家專屬的「火星文」，而大票網友也紛紛被戳笑。

女網友在dcard發文笑說，阿公今年80好幾了，前幾天爸爸教他用手機，連Line、YouTube也教好教滿，「阿公偶爾用Line傳訊息聯絡，覺得他打的字好像怪怪的，這個ㄥine，等等...英文裡面怎麼出現了注音，形狀是很像啦，但要怎麼唸阿，用手機打注音怎麼看都不會是手誤，但故意這樣也完全沒必要阿？」

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▲阿公應該是用手寫輸入，才會出現這些狀況。（圖／翻攝自dcard）

正當她一頭霧水時，阿公再次傳來另類火星文「工 See！」原po不禁笑說，「上次是注音現在是中文嗎？在中文鍵盤嘗試打英文句子是不是搞錯了什麼？」最後，大家紛紛猜測，阿公是手寫輸入，所以才會出現這樣的情況，「手寫喔，我就常常收到老闆要打ok打成0k」、「手寫＋1」、「一看就是手寫哈哈，因為我阿公也是一樣狀況」、「應該是手寫，之前也有長輩打ㄥine」、「一定是手寫，阿公好可愛，好好笑」。

同時，也有一票網友被阿公圈粉，直呼「我以為阿公的工see是恭喜的台語」、「哈哈哈我覺得很可愛欸」、「笑到咪咪冒冒」、「認真佩服妳阿公！那個工see好可愛哈哈哈」、「晶晶體，這位阿公真是fashion，擁有他獨特的style」。