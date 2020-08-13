LINE 新版打造全新獨特風格主頁！　IG連結、貼圖隨意擺

▲LINE 10.13.0手機版更新，提供主頁自設風格設計。（圖／取自LINE官網）



記者謝仁傑／綜合報導

LINE 手機版 10.13.0 更新，主要針對個人主頁和群組視訊通話的優化，現在起大家可以親手打造擁有自己風格個人主頁，不但可以放上會動的貼圖或文字，甚至還可以放上自己的社群連結。

首先要注意的是，在個人主頁的部分，LINE 將背景圖案格式改成滿版了，因此建議使用直式的圖片，否則圖片會被裁切放大，比例就會跑掉了。

接著注意到在主頁的左側，新增了一個「裝飾」功能，用戶就可透過它開始打造個人風格主頁了。

在裝飾功能中，用戶可添加會動的或不會動的貼圖，但目前並非所有貼圖都支援，當然也可以插入文字、相框、計日器等來豐富自己的主頁。

▲LINE新版本讓用戶可以打造獨特的個人主頁。（圖／記者謝仁傑攝）



不過最讓人興奮的是，現在還可以在主頁放上自己的社群連結，這對於喜歡交際、或者工作常需要交換社群的用戶來說，簡直是張極具個人風格又方便的電子名片，是個相當實用的新功能。目前支援 Instagram 、 YouTube 、 Twitter 和 Facebook 四大社群平台。

在群組視訊通話部分，LINE 現在允許用戶更換群組通話時的背景了。在視訊通話開啟前，就會先進入預覽畫面，且在自設背景的模式下，LINE 還會自動感應頭像，用戶就可以在開啟群組視訊前，先看看自己的臉與背景搭不搭。

此次版本更新，在個人主頁和視訊通話功能都有很不一樣的改進，使得通訊軟體更加方便，也更具備社群分享元素，大家不妨趕緊更新，跟上這波 LINE 的新潮流。

另一方面，大家一定有過要創建臨時群組通話的經驗，但結束後這群組是退不退又令人相當尷尬。LINE 預告未來會推出「會議室功能」，用戶只要透過連結碼就可以加入群組視訊通話，不需要特別再建立一個群組了。

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