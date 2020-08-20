高齡失智長者當店員！彰化首家小7「幾點了咖啡館」開幕

▲高齡失智長者當店員！彰化首家7-ELEVEN「幾點了咖啡館」開幕。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

彰化首間由高齡失智長者擔任店員的7-ELEVEN「幾點了咖啡館」，今（20）日於鹿港小鎮福鹿門市正式開幕，由3位平均70歲的高齡長輩，於每週四下午2點至3點進行門市服務，客人看到也驚呼「第一次看到年紀這麼大的店員」。業者表示期望透過服務，一同提倡民眾對失智症之認識，共創失智友善環境。

「財團法人老五老基金會」於去年首次與「天主教中華聖母社會福利基金會」及7-ELEVEN三方合作，在新竹成立首家7-ELEVEN「幾點了咖啡館」；今年更將服務拓展到彰化，由鹿港服務中心接力參與，失智長輩將於每週四下午2點至3點，在7-ELEVEN福鹿門市擔任店員為民眾服務。

本土第10家7-ELEVEN「幾點了咖啡館」落腳彰化福鹿門市，身兼加盟主與店長的柯吟芳服務在地26年，曾獲得7-ELEVEN內部評選為菁英加盟主，童年時期因為父母要工作賺錢養家，所以都是阿嬤陪伴長大，習慣且喜歡與長輩互動、交流，更認為從長者身上可學習到珍貴的人生哲學。

接獲幾點了咖啡館將拓展至彰化訊息時，柯店長便義無反顧接下活動，正式開幕前，經過1個月實習，發現長輩會因為家人支持、顧客肯定而洋溢自信的笑容，顧客更認同門市、好感度提升，自己也學習尊重、設身處地為長輩著想，更改變自己既有的思維框架，學習用長輩可接受的互動、教學方式交流。

▲7-ELEVEN福鹿門市夥伴陪同長輩一起製作咖啡。（圖／業者提供）

其中71歲的田爺爺個性內向，鮮少主動和他人交談，自從到日照中心才敞開心胸、結交好友。這次能有機會擔任店員，不僅多個一個與社會互動的場域，女兒也常到店裡陪伴爺爺，看著他沖泡咖啡與結帳，每次從爸爸手裡接過咖啡，心裡都十分感動。



而高齡88歲的梁奶奶，看到客人進門時，總是宏亮地喊著歡迎光臨，更舉手招呼，仔細地拿過商品掃條碼，待結帳完畢仍會彎腰向客人說謝謝，親切的服務使得客人皆能感受到梁奶奶的認真和熱忱，給予奶奶肯定。梁奶奶因為失智症，記憶力及肢體反應逐漸變差，透過到門市擔任店員，在過程中活動肢體，增強互動反應，亦珍惜著每一次服務的機會。

▲高齡88歲的梁奶奶，親切的服務使得客人皆能感受到認真和熱忱。（圖／業者提供）



為了順利推動7-ELEVEN「幾點了咖啡館」活動，老五老基金會社工及照顧團隊事前需要不斷與失智長輩說明當天超商工作任務，並於實習過程中全程陪同，門市人員事前也需要進行失智友善教育，認識失智症者、參與長輩的特性，學習如何與失智長輩溝通及相處，更運用教具強化失智長輩間的互動，進行活動行前演練，了解長輩的參與反應。一路用心地練習，直到今天，能將手上的咖啡遞給每一位客人，獻上對民眾的祝福與感謝。



財團法人老五老基金會游麗裡執行長表示，其實只要用對的方式照顧，陪伴失智症長輩其實不難，失智症患者通常被認為「什麼都無法做」的一方，透過引導和陪伴，長輩還是能夠勝任的。「幾點了咖啡館」提供一個安全的社交場所，生活即復健的概念，讓社會大眾對失智症有正確的了解，也增進長輩人際互動的機會。

▲高齡失智長者當店員！彰化首家7-ELEVEN「幾點了咖啡館」開幕。（圖／業者提供）



7-ELEVEN「幾點了咖啡館」為2017年由7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會發起、首創超商店型的友善失智活動，於各地串連社福團體、日照中心、醫院，陸續於台北市、新北市、新竹市、台中市、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、高雄市、屏東市共有10家門市推展服務，失智長輩到門市實習，從事迎賓、製作遞送咖啡、收銀等，與人群接觸、訓練處理事務能力，來減緩失智狀況，不僅是長輩日常生活中的復能活動，也是民眾最佳的友善失智實體教室。



根據最新實習成果調查分析，參與活動的失智長輩經過失智專業量表評估，發現有90%無明顯退化，70%仍有學習新事物能力，15%在行動表現有所進步，如外出活動、家務維持等。此外，85%家屬表示活動能舒緩照顧壓力，提升家庭關係；90%顧客對服務門市好感度提升、願意於失智長輩服務時段來店消費；90%門市夥伴願意進一步協助失智長輩、影響更多門市加入7-ELEVEN「幾點了咖啡館」行列。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來