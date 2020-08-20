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新竹男皮夾遺失…沒立刻掛失　收到停車繳費單嚇傻！名下多了4部車

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▲▼機車,摩托車,停車格,路邊停車,違規,罰單。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘姓男子因皮夾遺失未立刻掛失證件，導致遭冒用購車，名下竟多了4台幽靈機車。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳凱力／新竹報導

潘姓男子日前遺失皮夾，卻未立刻前往掛失證件，直到上月收到機車停車繳費單，才意外發現名下多了4台「幽靈機車」，懷疑可能是補辦證件的空窗期，遭冒用身分前往續購買機車，因車行業者未確實核對身分，又說不出購買機車的移工資料，所以遭警方依偽造文書罪嫌函辦。

新竹一名潘先生日前遺失皮夾，連同裡面的證件也一起不翼而飛，因未立刻掛失，直到上個月莫名其妙收到一張停車繳費單，才發現案情不單純，潘先生前往監理站一查，竟發現名下多了4台「幽靈機車」，趕緊到警局報案。

張男向警方表示，已經忘了遺失皮夾的時間，事後有去補辦證件，直到7月收到帳單，才發現6月間被冒用，但自己並沒有過戶或買賣機車，完全不清楚發生什麼事。

警方循線調查，潘男名下的4部「幽靈機車」皆出自同一間機車行，前任車主就是機車行的張姓業者。張說，日前有一名外籍移工到店裡，出示潘男的雙證件表示「要幫老闆買車」，他一時不察信了對方，還特別幫忙移工刻印章辦過戶，以每台7000至9000元不等的金額，陸續售出4部中古機車給移工。

張姓業者說，移工是熟面孔，自己基於信任才會未加查證，售出的4部中古機車扣掉整理車況的成本獲利微薄，雖熟面孔，但並無聯絡方式。警方也依偽造文書罪嫌將張姓業者函送偵辦。

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