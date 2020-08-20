讓您等候紅燈不無聊　不數秒VMS陪你聊

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▲台南市政府交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園週邊路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園週邊路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通號誌也可很搶眼，台南市交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園週邊路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS），交通局長王銘德表示，VMS除提供用路人交通安全資訊，亦能藉由生動活潑的動畫圖案，配合府城觀光活動宣傳，讓用路人等紅燈時，不再無聊低頭滑手機。

▲台南市政府交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園週邊路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，以人為本的交通設施是市長黃偉哲指示的重點工件，台南市近年來規劃許多文創園區及藝術造景增添許多藝文氣息，而交通號誌設施也能融入市容景觀，不再只是呆板的顯示紅綠燈交通訊息。

交通局長王銘德指出，為改善市民朋友低頭滑手機過馬路的習慣，交通局嚐試在行人號誌上再增設一個行人號誌輔助顯示屏（VMS），透過顯示屏播放動畫，吸引用路人的目光，抬頭挺胸過馬路，減少交通事故。

局長王銘德說，行人號誌輔助顯示屏（VMS）的內容均是交通局配合台南市各類節慶觀光活動特別設計的動畫，如端午節龍舟賽、安平虎鯨ORCA、七夕嘉年華等，並陸續規劃設計中秋節、國慶煙火、跨年活動等主題，請市民朋友拭目以待。

▲台南市政府交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園週邊路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通工程科科長方川和表示，自今年5月份於中西區海安路與民權路口安裝第一組VMS後，即吸引眾多用路人的注意及好評，目前VMS已設置在海安商圈、湯德意紀念公園、市府府前路段等11處路口，未來再擴大至安平老街、漁光島、美術館等遊客較多的觀光景點。另提醒市民朋友，雖然VMS動畫生動活潑、畫面色彩鮮艷，但仍需注意路況及交通號誌，以確保交通安全。

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