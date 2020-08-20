屏科男碩士桃源深山失聯7天　消防局組39人入山搜救





▲▼高雄市消防局與軍方、民團合組搜救隊。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

屏科大植醫所朱姓研究生13日獨自桃園區溪南山採集標本後就失聯至今，雖已過了7天但搜救單位仍不放棄希望，20日仍派遣大批警義消及國軍等39人持續進行搜山，期盼有好消息傳出。

據了解，朱姓研究生（24歲）13日原先預定到石山林道溪南山採集昆蟲標本，並預定當晚上在藤枝的特生中心中海拔試驗站與同學會合後下山，但同學直到晚間8點多仍等不到人，一夜過後通報高雄市消防局進行搜救，但直到目前仍無消息，不過，家屬也質疑消防局第六大隊並未在第一時間讓民間搜救團體加入，反而分批進行，質疑救援不力。

對此質疑，消防局也回應，第六大隊因應搜救任務需要擬定搜救計畫，考量山區熟悉度、地形、氣候等因素申請空中勤務總隊直升機、民間救難團體、國軍、林務局、警方、搜救犬支援，案發第一時間即派遣轄區搜救人員前往，並持續增派救援能量，19日動員警消13人、義消11人、南搜5人共計29人及2隻搜救犬，8月20日動員警消9人、義消10人、南搜3人、國軍17人，共計39人，每天進行4-8組人員地面搜尋及下切山谷搜索行動。

消防局也說，目前除了基本的山難搜救人力外，另有民間單位「山難救助協會南區搜救委員會高雄支會」、「旗美山搜義消分隊」、「鳳祥救助義消分隊」、「高雄市後備指揮部」、「義消第五大隊救助中隊」一同投入搜救行動。

▲搜救隊進行搜山。（圖／記者洪正達）