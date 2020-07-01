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高雄國道斜張橋下鐵皮屋「未通電冷氣」自燃　民眾急叩119搶救

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▲▼電器火警宣導 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲大樹斜張橋的鐵皮屋傳出冷氣機起火，當場成了消防宣導的活教材。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

高雄國道三號斜張橋下的一間體皮屋清晨傳出火警，消防局獲報後派遣大批人車前往搶救，所幸火勢並未延燒，起火的2部冷氣機也在短時間被撲滅，據屋內民眾人員透露，當時只不過是拿清潔劑噴灑冷氣，誰知道竟忽然冒煙著火，加上當時冷氣機並未通電，詳細起火原因仍要調查。

巧的是，高雄市消防局碰巧也在1日早上釋出一支防火宣導的影片，內容是雨季慎防電線走火，沒想到斜張橋下這起餐廳的火警當場就成了「活教材」，消防局指出，雨季時，電線走火的原因大部分都是家中室內、外電器受潮所導致，如果家中室外的電線，長期因為日曬雨淋，造成絕緣披覆劣化、破損，電線裸露起火，或者家中電器內之零件、插頭積滿灰塵，加上環境潮溼，使得灰塵受潮造成電流流通產生火花等因素，都有可能造成住宅火災的發生。

▲▼電器火警宣導 。（圖／記者洪正達翻攝）

消防局也強調，因近日濕度較高，降雨過後又轉晴天，電線受潮通電，引發短路起火的風險提高，建議民眾應對屋外、屋內裸露、老舊配線要及時更換及檢修，對於被易被雨水滲入、浸泡的電線要定期檢視，採取遷移或架空等防護措施，如果家中的電器如有異味、怪聲時，務必要提高警覺，及時切斷電源前往檢查，如有明火請立刻撥打119求救。

▲▼電器火警宣導 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲消防局釋出的宣導影片中，說明電線走火的過程。（圖／記者洪正達翻攝）

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