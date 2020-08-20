日本兩大在野黨決定合併「組新黨」！

▲國民民主黨宣布解散。（圖／取自國民民主黨）



文／中央社記者楊明珠東京19日專電

日本在野黨國民民主黨今天召開參眾兩院議員大會決定解散政黨，將與立憲民主黨合併，另組新黨。62名國民民主黨籍議員中有多數將參加併黨後的新黨。

日本放送協會（NHK）報導，國民民主黨的兩院議員大會60多人今天傍晚在東京一家飯店舉行，黨魁玉木雄一郎提議解散政黨。

玉木說：「希望創造更大的團結，改變日本的政治，所以舉行這場討論會。有關與立憲民主黨合併的討論，今天希望得出結論。國民民主黨就此劃上休止符，盼能進行一場重新出發、具前瞻性的討論。」

大會上，執行部報告有關國民民主黨及立憲民主黨兩黨幹事長（秘書長）等彙整的合併後新黨黨綱案等討論的經過，並針對兩黨是否合併進行討論。

討論結束後，以舉手方式進行表決，結果出席的59人當中57人贊成兩黨合併組成新黨。

會議途中，之前已表達不願參加合併後新黨的前外務大臣前原誠司等幾名國會議員離席。

日本經濟新聞報導，國民民主黨的62名參、眾議員當中，過半數的國會議員有意加入併黨後成立的新黨。

玉木日前已表示，他不會參加合併後的新黨，今天傍晚在會議結束後記者會上說：「我不參加新成立的政黨，不參與兩黨合併。」

立憲民主黨希望9月上旬能成立併黨後的新黨，但目前參加新黨的國會議員人數尚難估計。明天以後將詢問其他國會議員的意向。