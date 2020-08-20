美4架「槍騎兵」轟炸機臨韓半島軍演：隨時可毀滅性遠程打擊

▲美軍B-1B轟炸機飛臨韓半島。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

韓美聯合軍演18日已經正式開始，預計將持續到28日結束。據《韓聯社》報導，美國太平洋空軍司令部傳出消息，4架B-1B槍騎兵戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機17日從美國本土和關島起飛，在對馬海峽上空飛行，透過這樣的舉動向中國和北韓釋出警告。

美國空軍兩架B-1B首先在日本海與日本航空自衛隊（JASDF）進行整合，並通過共同訓練進一步加強了關係。

來自日本嘉手納空軍基地的4架F-15C鷹派飛機也前往日本海，與4架B-1B（美國海軍雷根號航空母艦打擊小組）合併，與日本岩國海軍陸戰隊航空站的F-35閃電II戰機，和來自航空自衛隊的F-15J戰鬥機聯手進行大規模軍演。

航空自衛隊司令長宇津順治表示，「自衛隊連續參加了雙邊訓練，我們的努力將會加強日美之間關係，對此我毫不懷疑。例如這支龐大的部隊，不僅提升技戰術，還提高了兩方互信和操作性。」

首場戰區級聯合軍演原定16日舉行，因南韓有一名軍官確診而延期2天。這次規模也受到新冠肺炎影響縮小，預計於18到22日進行第一部分的防禦演習。儘管雙方參與軍演的人員都沒有確診案例，曾與確診案例有密切接觸的約70人也會被排除在外。

美國空軍表示，「美軍證明了自己有能力隨時隨地像地區指揮官下指令，進行致命性的遠程打擊。」

太平洋空軍司令官肯尼思·威爾斯巴赫上將（Kenneth Wilsbach）也評價，「這些同時直行的空軍力量展是我們的能力和意願，可以提供各種主動、可擴展的選擇，以快速部署我們的部隊，支持建立自由和開放的印太平洋戰區的使命。」

B-1槍騎兵（Lancer）轟炸機由「北美航空」在1970年研發，採可變後掠翼的設計，全開時翼展可達41.78公尺，是超音速的長程戰略轟炸機，在1998年伊拉克的「沙漠之狐」行動首次投入實戰，一舉成名。