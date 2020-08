衛星首次捕捉共軍潛艦出入「亞龍灣基地隱密洞庫」　前海軍艦長：正開闢第2個港口

▲解放軍在海南島建造多處海軍基地 。(圖/翻攝自微博)



實習記者周依儒/綜合報導

中國解放軍從2002年起就在海南島三亞的亞龍灣建造「龍坡海軍基地」,基地中包括潛艦碼頭、地下潛艦庫以及船體消磁設施的深水港,預計將成為解放軍095型(隋級)核潛艦的母港。日前衛星照片也首次拍到潛艦公開的進出亞龍灣潛艦基地的地下洞庫。

軍事專家呂禮詩在臉書上引用推特網友Drake Long的貼文,並發文指出,三亞亞龍灣潛艦的地下洞庫已經被發現十幾年,但此次卻是頭一遭被衛星照到潛艦公開進出地下洞庫,且透過照片才知道原來潛艦的進出是靠拖船!

Submarine spotted going into Yulin Naval Base’s bunker. Type 093? 110m length, 11m beam. Not sure what surface vessels are. @CovertShores @duandang pic.twitter.com/rddoSpUOyv