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劍橋大學7月曾考慮撤回頭銜　林鄭月娥今刪去「名譽院士」身分

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

香港近期實施「港區國安法」，英國劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College Cambridge）曾聲明指出，考慮褫奪香港行政長官林鄭月娥的榮譽院士名銜。不過，林鄭月娥已通知秘書處，刪除她在行政會議個人利益登記冊上的相關頭銜，並於15日晚間說明此事。

劍橋大學沃爾森學院7月曾發表聲明指出，強烈支持保障學院所有成員的人權及言論自由，將關注香港近期實施「港區國安法」後的舉措，並檢視林鄭月娥在學院的名譽院士資格。

據悉，林鄭月娥2017年5月獲頒榮譽院士名銜，是該學院37名榮譽院士之一，至今仍註明在劍橋網站的名單上。不過，行政會議秘書處已按林鄭月娥要求進行更改，刪除該名銜。

現在若檢視港府行政會議網頁，可見作為行政會議主席的林鄭月娥，在其個人利益登記冊上的「劍橋大學沃爾森學院名譽院士」一欄已經畫上刪除線。

▲▼劍橋大學7月曾考慮撤回頭銜　林鄭月娥今刪去「名譽院士」身分。（圖／港府行政會議網頁）

▲林鄭月娥已經從網站上刪去「名譽院士」頭銜。（圖／港府行政會議網頁）

林鄭月娥15日晚間表示，她曾說會主動註銷美國簽證，所以14日也主動退回劍橋大學沃爾森學院的名譽院士頭銜。她解釋，她在80年代被政府保送到英國留學，後來2017年當選特首，學院前院長邀請成為該院的名譽院士，當時她認為此舉有助香港和劍橋大學及學院日後合作，所以欣然接受。

林鄭月娥指出，自去年「修例風波」以來，現任院長承受了來自部分英國政客、媒體和某些反政府團體的壓力，曾來信告知有人要求取消她的名譽院士，「我個人對這些虛名從不看重，但為了讓學院掌握香港的真相，去年底致函院長詳加解釋。」

她說，事件至此並未告一段落，上星期院長又來信，説學院認為她偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的港區國安法等，現在提供答辯機會，否則撤回名譽院士名銜。

▲香港反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲從香港反送中到港區國安法，林鄭月娥自認承受莫須有指控，14日回信反駁學院。（資料照／記者黃彥傑攝）

林鄭月娥認為，院長一方面說有足夠可靠的證據，卻未提出任何佐證，反而承認他們是「聽到」（we hear）或「據報道」（it was reported）。她對這些「莫須有」的指控，本想一笑置之，但為了維護特區政府和特首尊嚴，所以14日再次去信反駁，包括香港各大學享有學術自由和院校自主、大量學生是違法被捕、英國維護國家安全的法律也有相同域外效力條文等事實。

林鄭月娥表示，她在信件文末友強調對學院以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人，感到十分失望，也難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士名銜退回。

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