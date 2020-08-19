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台中吊車壓死2歲女童！一查相關牌照竟「全掛0」　通行證未申請就開上路

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市豐原18日上午7時57分發生死亡車禍，一名32歲孕婦騎車載2歲大女兒外出，不料與一輛大型吊車發生擦撞，造成女兒捲入車底重傷死亡。警方事後調查發現，肇事吊車根本沒有任何一項合格檢驗證照，包含人員證照，吊車牌照、吊車檢驗照「全部沒有」，臨時通行證也沒有申請就開上路，相當誇張。

▲▼孕婦騎機車載女兒外出與吊車擦撞，2歲女童卡輪下慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方調查發現，肇事吊車包含人員證照，吊車牌照、吊車檢驗照「全都沒有」。（圖／記者白珈陽翻攝）

事故發生於18日上午7時許，黃姓孕婦騎車載2歲女兒去買早餐，不料在行經豐原大道與東洲路口時，與33歲李姓男子駕駛的吊車發生擦撞，導致女兒意外捲入車底。黃女見狀焦急地要求李男停車，旁邊熱心民眾也趕忙上前協助，而女童的阿公、父親在上班途中接獲噩耗，也急忙趕到現場，畫面讓人鼻酸。

雖然在民眾、警消合力的搶救下，女兒送醫後仍宣告不治，而這令人心碎的撞擊畫面，也讓人看了為之鼻酸。肇事李姓吊車駕駛供稱，他當時沒有注意到「前方有機車」，發現碰撞後才驚覺撞到人，也有立即下車查看。

▲孕婦騎機車載女兒外出與吊車擦撞，2歲女童卡輪下慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲李姓駕駛供稱，他當時沒有注意到前方有機車，直到發生碰撞後才發現。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查發現，肇事吊車竟然沒有任何牌照，原來該吊車的擁有公司6年前花800多萬購買後，因為缺少原廠的相關安全資料，審驗遭拒，無法向監理單位請領牌照，包含人員證照、吊車牌照和吊車檢驗照「全部沒有」，也因此李姓吊車駕駛上路的時候，沒辦法申請臨時通行證。

警方表示，肇事吊車沒有牌照、沒有申請臨時通行證就上路，後續將依相關法條開罰，本次事故詳細發生原因，仍有待進一步釐清。肇事拖吊業者也表示，公司所有機具都有保險，對於肇事責任不會逃避，後續會積極處理賠償事宜。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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