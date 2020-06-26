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社會 社會焦點 保障人權

吊車上路故障失控　駕駛避免危險「衝撞無人公車站」...卡人行道

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記者邱中岳／台北報導

1名駕駛在26日開著動力機械車上路，行經羅斯福路準備前往新北市工作，因車輛機械故障，駕駛為了避免殃及路過車輛，直接將車開上人行道，最後撞上公車景美站的站牌以及候車亭後才讓車子停下。

警方調查，53歲的曹姓駕駛，26日上午10時許，開著動力機械吊車，準備前往新北市執行工作，但是卻在行經羅斯福路六段以及景福街口時，整台車突然往人行道衝去，直接撞倒公車站牌還有候車亭後停下。

▲▼吊車突然故障，駕駛將整台車開上人行道撞毀公車站牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吊車突然故障，駕駛將整台車開上人行道撞毀公車站牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報到場，發現所幸並沒有造成人員傷亡，吊車也卡在候車亭基座動彈不得，緊急對曹姓駕駛進行酒測，最後發現酒測值為0，而駕駛向警方供稱，因當時車子突然故障才會釀禍。

曹姓駕駛又說道，案發時經過羅斯福路六段、景福街口，突然車輛故障無法控制，為了避免撞上停等紅綠燈的車子，發現人行道公車站牌無人，才會將車開上去並撞上候車亭讓車子停駛。

▲▼吊車突然故障，駕駛將整台車開上人行道撞毀公車站牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吊車駕駛本來要開車前往新北市工作，沒想到故障為了閃避車輛，直接撞上公車亭。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步了解，該名男子準備開著吊車前往新北市工作，沿路也有向有關單位申請通行證，也通知公車站牌所有的的公共運輸處委外廠商到交通分隊處理，並到現場拍照了解損壞情形。

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