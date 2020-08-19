竹市三民國小附幼　4.5米高挑簡約風「像極了美術館」

▲三民國小附設幼兒園即將開學，市長林智堅在啟用前夕親赴視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市三民國小附設幼兒園將在9月完工迎接180名新生，傳說中的「美術館風格」已讓竹市家長躍躍欲試，但因建築還未啟用，始終還未公開全貌，新竹市長林智堅日前就在臉書上「自首」自己違反在在叮嚀同仁「公共建設資訊不能草率公布」的原則，在視察後就忍不住先波出建築美照，只因建築太美「像極了美術館」。

三民國小附設幼兒園即將開學，市長林智堅在啟用前夕親赴視察，並在臉書上公布建築內裝，4.5米高挑室內活動場、軌道燈、大落地窗，孩子還可以透過外牆雙層溜滑梯「下到一樓」，讓人彷彿置身藝廊，林智堅市表示，建築本身就能帶給孩子美的體驗，成為孩子美感教育的最佳場域。

三民國小附設幼兒園由建築師林柏陽設計，還曾邀請到因東京富士幼兒園建築而享譽全球的手塚貴晴到場親自視察、提供設計建議，全建築以灰色磨石子為基底，採柔和的圓弧形外觀，是台灣校園極少見的日式簡約設計。

最具特色的是內部不採傳統的方正教室設計，而是以4.5米挑高呈現，讓教室與教室間連結的活動場域視野極寬闊，不把孩子限制在小小的教室中；寬闊內部空間搭配自然採光以及軌道燈，更讓圓弧牆面取代傳統梁柱，讓人瞬間以為置身於美術館中，在公立幼兒園的建築上是一大突破。

校舍更以「立體遊戲場」為理念，不僅二樓有寬闊的露臺讓孩子盡情活動，還有兩層樓的溜滑梯融合於建築之中。教育處說明，其實溜滑梯不只是遊具，也同時具備讓師生即時從二樓通往一樓空曠處的逃生功能。

三民國小附設幼兒園去年(2019)5月動工，市府投入7,500萬打造全新校舍，招生名額也變2倍，從原本3班90名增加為6班180名幼兒，預計今年8月底校舍完工後，新生將於9月入學。