北市女超商偷奶茶...重灌新奶茶+快乾膠封口隔天放回　理由讓警傻眼

▲女子到超商偷奶茶，然後填入新的奶茶後用快乾膠封口，放回時遭店員發現，女子向警方辯稱「顧身體」。（示意圖／記者邱中岳翻攝）非此案件飲料

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在中山區某超商偷走奶茶，將喝完的飲料罐填入另外購買的奶茶並用快乾膠封口，隔天將奶茶放回原超商被店員當場發現報警，女子僅回答「我是要顧身體」才做出調包奶茶的行徑，女子母親則表示，女兒最近情緒不穩才做出錯誤的示範。

警方調查，32歲的高姓女子在16日跑到民生東路、合江街附近的超商，偷走架子上的一瓶奶茶，但是喝光後留下飲料包裝盒，又將另外買的奶茶倒入包裝盒中，17日跑回超商，將飲料放回架上，當場被店員發現後報警處理。

警方獲報後到場，發現高女除了填裝奶茶之外，還用快乾膠封住開口，便將女子帶回派出所偵訊，但女子不願說明，僅表示是想「顧身體」，讓警方一臉困惑，最後仍依照竊盜罪嫌將高女移送法辦。

警方事後通知高女母親到案，母親則向警方表示，不清楚高女為何這麼做，只知道高女近年工作飽受挫折，心理可能受到刺激，所以行為以及情緒都相對比較不穩定。

據了解，高女在多年前曾經用相同的調包手法，在超商內偷了4瓶飲料，喝完後再將飲料重新填入企圖掩人耳目，，當時也因涉及竊盜遭移送地檢署。

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