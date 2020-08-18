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封殺愛奇藝！代理商最高可罰500萬　NCC：可連續開罰

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▲▼封殺愛奇藝！經濟部修法下架9/3正式上路。（圖／記者許力方攝）

▲「愛奇藝專法」即將上路，違法代理商最高可開罰500萬元。（圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

經濟部18日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」草案修正後，其中納入代理或經銷中國OTT及相關商業服務，只要被陸委會認定，NCC即可依法開罰，最高可罰新台幣500萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，等經濟部公告後，凡是由陸委會認定中國OTT業者屬於陸資，即可依此數據認定代理行為違法，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定，可處代理商新台幣5萬元以上，500萬元以下罰鍰，並得限期要求停止或改正，若未停止則連續開罰。

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▲▼愛奇藝台灣站Logo。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲愛奇藝台灣站Logo。（圖／歐銻銻娛樂提供）

NCC曾指出，「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」會使杜絕違法中國OTT業者的法規更加完善，若代理商未依照「兩岸人民關係條例」取得許可，將配合相關電信設備、服務商阻攔開罰。

「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案預告期為14天，將於9月1日期滿；期滿後將於9月3日正式公告，違反者將以「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定查處。

此法規被業界稱為「愛奇藝下架專法」。對此，愛奇藝的台灣代理業者歐銻銻娛樂表示，目前該案仍屬草案，無法做出回應，若服務中斷，將會針對付費會員退費。

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