「帶人要帶心」　陳景峻酸柯文哲：一人領導早晚被看破手腳

▲前北市副市長、現任監委陳景峻。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇、黃巈禾／台北報導

民眾黨在高雄市長補選一役慘敗，擔任吳益政競選總幹事的蔡壁如請辭組織部召集人獲准。未料民眾黨內部紛亂還沒結束，前台北市副市長、現任監委陳景峻因台北捷運信義安和站聯開案被法辦。陳景峻痛批，柯文哲帶人要帶心」，一人領導早晚被看破手腳。

台北捷運信義安和站聯開案，建商在郝市府任內已簽署切結書，願負責開闢周邊道路，但柯市府在2016年卻解除建商開路義務，遭議員質疑有圖利建商之嫌。台北市長柯文哲今年初將全案依背信罪嫌移送政風處，時任副市長的陳景峻也被法辦。

陳景竣喊冤說，自己只是職務代理人，業務也不是他所督導，是前副市長林欽榮業務，當時他請假，底下送過來，大家沒意見，就把它簽出去而已。

至於北市府的動作被解讀成秋後算帳、給蔡政府難堪，陳景竣表示，「這樣也太不好了吧，我對他那麼好」，世大運也去幫忙，所有燈節活動、中山跟雙連地下街、心中山、北投規劃，「我幫他做那麼多事」，這事情柯文哲應該最了解，什麼也沒問過他，就把東西丟出去，「太不厚道了」，今天報紙登出來嚇了一跳，莫名其妙被打。

陳景峻強調，帶人要帶心，這是一種信任、授權，黨只有他一人不好，台灣不能一黨專政，在野力量還是要強，如果沒有中心思想，不斷要搞鬥爭、或只有一人領導，早晚人民會看破手腳。

高雄市長補選落幕，但民眾黨紛擾不斷，柯文哲缺席候選人吳益政的敗選記者會挨批「柯伯寡恩」，而吳益政在高雄市長補選以3萬8960票落選，得票率僅4.06％，未過門檻拿不回保證金，擔任吳益政競選總幹事的蔡壁如，為表負責，已口頭請辭組織部召集人。