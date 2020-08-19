快訊／國內維持486例確診　22人住院隔離中

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日召開例行記者會，指揮官陳時中表示，本日無新增新冠肺炎確定病例，國內累積486例確診，分別為394例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)、教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、維持咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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此外，指揮中心再次提醒，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲國內COVID-19病例維持486例，其中457例解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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