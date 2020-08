夜空是最美麗的畫布！Capture the Atlas公佈年度最佳銀河攝影師

對攝影師來說,深邃幽霿卻神秘豐富的夜空是一張美麗畫布,對著漆黑無垠但蘊藏無數天文現象以及宇宙奧秘的夜空,僅是凝望著,便彷彿通向未知與神聖,甚至引動人類觸探著生命源起的慾望,但無論如何描摹,上千億星辰羅布的銀河,永遠是浩瀚夜空裡最璀璨的主角。

著名的旅行攝影部落格Capture the Atlas,已於6月公布最新的年度最佳銀河攝影師(Milky Way Photographer of the Year),每件作品呈現不同鏡頭下,從地球仰觀群星吐曜時,那時而磅礡顥然,時而詭譎艷麗的景觀。



倘若銀河是個燈盞如燃的大都會,那麼相對位置上,地球就像一處市郊,人類則置身此空寂遼闊的地域且經緯度恰好,能夠凝覷彼端的繁華之城,並捕捉它那明明滅滅的閃爍光景。而Capture the Atlas的年度攝影競賽,則是向一群能勾勒星空奇幻之美的最佳攝影師致敬。

事實上,銀河攝影常被視為一件挑戰性極高但深具意義的經驗,除了事前仰賴縝密計畫,亦有許多技術性難題必須衡量與克服,然而當銀河經由攝影鏡頭加以攫捕而呈現於螢幕後,那種震撼與稀有性卻又莫名動人。不過任何一張卓越的銀河攝像往往超越了技術層面,成就其藝術價值的,經常繫於攝影師心中醞釀已久的某個瞬間或一段故事,當每個必要的元素臻全後蓄勢待發,於是,快門按下,佳作渾然天成。

Capture the Atlas一如往年,為那些探訪全球荒陬隅角的天涯旅人與攝影愛好者蒐羅了各地最佳銀河圖像,作為拍攝時的啟蒙與靈感。有趣的是,編輯挑選代表性圖像時不僅是斟酌攝影本身的品質,還會考量故事性以及它是否足以激發觀者拿起相機而投入拍攝的可能性。而Capture the Atlas之所以每年6月釋出這份年度名單,源自此時節恰好是銀河中心能見度的高峰期。

