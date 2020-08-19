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考上中醫科卻車禍昏迷4天...楊振杰醒了！台南一中校長：大家都為他高興

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▲錄取長庚大學中醫學系的台南一中畢業生楊振杰，騎車出遊卻因天雨路滑摔車，造成頭部重創陷入昏迷，楊振杰家人上網集氣，今傳出他醒來的好消息。（圖／翻攝自臉書）

▲錄取長庚大學中醫學系的台南一中畢業生楊振杰，騎車出遊卻因天雨路滑摔車，造成頭部重創陷入昏迷，楊振杰家人上網集氣，今傳出他醒來的好消息。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅／台南報導

大學指考分發放榜，家住高雄路竹偏鄉的台南一中畢業生楊振杰，錄取長庚大學中醫學系，但上周六他與同學騎車出遊，卻因天雨路滑摔車，造成頭部重創顱內出血送成大醫院救治，楊振杰的家人上網集氣，19日傳出好消息，楊振杰醒了！

台南一中校長廖財固19日表示，楊振杰已經醒了，大家都為他高興，他感謝醫師的努力救治以及大家的關心，大家都希望楊振杰早日康復。

據了解，大學指考分發放榜，家住高雄路竹偏鄉的台南一中畢業生楊振杰，錄取長庚中醫學系，他家鄉第一個考上醫學系的孩子，楊振杰說，因看到有醫生到偏鄉服務，他自己就是個偏鄉的孩子，很受感動，所以也立志要當醫生。不過學測考了57級分，無法填醫學系，所以他專心拚指考，考了419.85分。楊振杰決定選填長庚中醫，主要是因為可以雙主修，可同時讀中醫與西醫，他希望未來學成之後，也可以到偏鄉服務。楊振杰家人對他能考上中醫系都十分開心。

不過上周六，卻傳出楊振杰與同學出遊而發生車禍的消息，據成大醫院指出，楊振杰是17日從其他醫院轉到成醫治療，因其頭部重創傷勢嚴重，在加護病房救治，人陷入昏迷。家人對他不幸發生車禍十分難過，放榜後與友人出遊沒想到發生這種意外，他的家人連日上網集氣，希望大家能為他祈禱，盡快醒來安度難關，如今傳來楊振杰醒了的好消息，實在令人振奮，並祝福他早日康復。

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