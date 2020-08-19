澳洲藝術家Sally West ，以厚疊油彩勾勒碧海白浪的渤潏動勢

澳洲藝術家Sally West創作的油畫，風格最獨樹一幟之處，正來自於厚疊的濃重油彩，讓畫不僅能品翫明暗、線條、輪廓、顏色等配置與筆觸表現，還有股不甘停駐於畫布的意念，透過帶有厚度的油彩垛積，畫，呈現了儼如雕刻的立體性，且每處刮刀在行使滑動間，那每一道舒卷張弛的塗覆動態均變得歷歷可辨，就像木石鐫鑿和陶土捏塑所留下清晰的創作痕跡，使紋理美成為作品裡另一種藝術語彙。

事實上Sally West畫裡的細膩用色和大膽油彩應用，正是眾多蒐藏家為何歆戀其作品的緣故，尤其她的海灘以及雪色地景更是愛好者眾。





碧空澄霽下，與海洋粼粼波光相接的海灘，是最為夏日的一種季節風情，陽光輕拂面頰，足下細沙摩娑著腳掌，那種強烈視覺觸覺和聽覺，都成為烙印心中的深刻感知。Sally West走訪家鄉澳洲的海灘勝地，用她紋理濃郁蓄積的疊彩方法攫捕海景時光，包括位於雪梨、白沙迤邐蜿蜒的邦迪海灘（Bondi Beach），或是新南威爾斯州較罕為人知的伊麗莎白／麗茲海灘（Elizabeth Beach, Lizzie Beach），在自然景觀的千里之行中，將澳洲豁朗又遒美的海灘氣象，逐一捕捉再縮藏於畫裡。







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特別是麗茲海灘，Sally West在那陽光明媚的區域與家人度過了許多時光，對她而言，是充滿了彌足珍貴的回憶，她談到，「那邊有一個俱樂部，我會在那裡做瑜珈，孩子們也在那打工了幾年。麗茲海灘從來沒有甚麼巨浪，更以清澈海水、安全以及白沙著稱，真的十分美麗。」而West一系列麗茲海灘繪作，同樣採行了一貫的厚塗顏料風格（impasto style）加以摹繪海岸的靜謐氛圍，畫布上，繪塗著色調柔美卻濃厚的油彩，醞釀出筆觸大膽且紋理豐富的質地。

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