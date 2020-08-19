快訊／考上長庚中醫卻車禍　台南一中畢業生楊振杰昏迷4天醒了！

▲錄取長庚中醫學系的台南一中畢業生楊振杰今清醒恢復意識。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一中畢業生楊振杰立志從醫，大學也順利錄取長庚中醫學系，但上周六（15日）楊與友人騎車出遊，卻因天雨路滑摔車，導致顱內出血重創，送往成大醫院救治，在加護病房中昏迷數日。家人焦急如焚，上網請求網友一同集氣；今（19日）早傳來好消息，楊振杰已經清醒恢復意識。

據了解，楊振杰家住高雄路竹偏鄉，自小成績優異，高中順利考上台南一中，立志從醫的楊振杰大學指考分發放榜，如願錄取長庚大學中醫學系，也是家鄉第一個考上醫學系的孩子。楊振杰說，曾看到醫生到偏鄉服務，自己從小就是偏鄉的孩子，心裡很受感動，自此從醫的志向也在心中萌芽；但學測時楊振杰僅考了57級分，無法填取醫學系，因此專心拼指考，考了419.85分的好成績，如願錄取長庚中醫，未來更計畫雙主修，同時研讀中、西醫，期許未來自己學成之後也能到偏鄉服務。

但15日楊振杰與友人外出時，卻因天雨路滑而摔車，頭部受到重創、顱內出血昏迷。成大醫院指出，楊振杰17日從其他醫院轉到成醫治療，其頭部傷勢嚴重，陷入昏迷，持續在加護病房觀察中。

得知消息的家屬焦急萬分，上網請求網友一起集氣，希望楊振杰能夠度過難過、趕快醒來。今（19日）傳來好消息，在昏迷4天後，楊振杰今恢復意識，家屬、師長除了對各界的關心表示感謝外，同時也對於醫師努力救治感激萬分。目前楊振杰仍在持續治療中，家屬也盼他能早日康復出院，完成行醫宏願。