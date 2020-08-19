陳玉珍抗議陸委會政策！　不接受「擠牙膏式」開放小明返台

▲國民黨立委陳玉珍與小明父母於群賢樓外抗議陸委會政策。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔、陳政錄／台北報導

國民黨立委陳玉珍及內政委員會成員上午和陸配、團聚家庭等於立法院群賢樓門口，召開記者會提出訴求，並赴陸委會考察。針對陸配子女「小明」回台的問題，她指出，不能接受政府這種「擠牙膏式」的開放，政府施政應該要公開透明，制定明確的時程表，「人權超過一切，不要因為政治蒙蔽雙眼。」

中央流行疫情指揮中心12日指出，自8月13日起，開放國人之2至6歲以下的陸籍子女申請入境。對此，陳玉珍回應稱，此舉是「開小門」，不能接受這種像「擠牙膏式」的開放，特別是開學季將至，一些家長無所適從，政府施政應該要公開透明。

她接著稱，近期接到非常多的陳請，雖然政府要假裝看不見，但「我們不能蒙蔽自己的眼睛」，實際上，他們願意接受非常嚴格的檢疫，要隔離14天、28天都可以接受，但是不能永無止境、永遠沒有一個標準，政府應該要有一個明確的計劃，民眾才會有所是從。

陳玉珍上月稱將對小明與中生返台議題「每兩週前往陸委會考察」，陸生返台促進會、「小明」家長等團體也一同前往。523名中生家長聯名發出公開信指出，兩岸關係雖時有波折，但教育應與政治無關。台灣人民友善、社會包容、人文多元，大學理念先進、師資精良，才將子弟送來台灣學習，卻因疫情延宕半年，至今無法復學。