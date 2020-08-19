網誤傳東沙島考察「官兵禁休假」　陳玉珍親自回應抹黑

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委陳玉珍20日安排立法院內政委員會委員到東沙島考察，網謠傳前線海巡官兵私下抱怨因此被禁止休假。對此，海巡署即刻發出聲明回應「並未影響官兵排休及禁止休假情事」，陳玉珍也在臉書感嘆又是網路假消息。

陳玉珍表示，其實民進黨政府不想讓國民黨立委去東沙考察就直說，不要一方面假機密之名來杯葛考察，另方面又放假消息，刻意抹黑，醜化考察的正當性。

陳玉珍說，看到網路上的假消息，還好內政部海巡署也作出澄清，免得大家繼續以訛傳訛。

據了解，東沙群島因為是軍事用地，登島前要向軍方提出申請，這次東沙島考察團，5月底已安排，但由於時天氣因素，再加上立法院又要展開臨時會，才延後至8月20日，考察內容除了解海巡在東沙島防務現狀外，也將去看看東沙環礁國家公園維運現況。

海巡署新聞稿

有關報載「委員至東沙考察、近20前線官兵被趕下飛機禁止休假」乙情，說明如下：

1. 為維護官兵休假權益，本分署委商民航機每週往返東沙島1航次，每次停留約30分鐘後隨即返臺，其中第三週航班停留3小時，以因應專案任務，雖該航次官兵排休人數較少，仍可滿足島上人員休假。



2. 本次接獲委員考察日期適逢第3週專案行程，並未影響官兵排休及禁止休假情事

▼東沙島。（圖／軍聞社）