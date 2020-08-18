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罰單照片太小看攏嘸！北市首創「線上違規照片查詢」系統～便民又省時

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記者張君豪、徐愷昕／台北報導

以往在路上行駛交通工具，只要有違規被拍照開罰，警方都會以郵寄或簡訊方式寄送罰單及違規影像，不過卻常有民眾反應照片太小、看不清楚等問題。對此，台北市警察局就首創了「交通違規便民服務網」，即日起開始提供民眾線上查詢交通違規照片，以後大家就不用大費周章花時間另外向舉發單位查找照片。

▲▼北市首創線上查詢違規照片看個清楚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警察局首創線上查詢違規照片系統，17日起開放民眾使用。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市政府警察局即將於17日起實施新措施，提供民眾線上查詢交通違規照片。交通大隊表示，交通違規逕行舉發案件，自104年起以郵簡方式同時列印通知單及違規照片，常有民眾反映照片太小，致無法清楚檢視違規情形，因此自17日起，民眾可直接至交通大隊網站查詢該案違規照片，節省民眾還要向舉發單位申請查詢照片的時間。

台北市交通大隊指出，民眾除可自交通大隊官方網站連結至「交通違規便民服務網」外，亦提供民眾收到郵簡通知單後，以手機掃描封面QR code後，即可連結至相同網頁，進入網站後民眾需輸入「舉發單號」、「車牌號碼」及「驗證碼」後，即可檢視該違規案件的照片，而目前該查詢服務將提供北市警察局各單位2019年1月1日後逕行舉發案件（含超速、闖紅燈、民眾檢舉等），並自舉發日起3年內均得使用該網頁查詢。

另為了避免車主在短時間內，於同一危險路段多次重複違規，因此針對逕行舉發案件，交通大隊亦已於「交通違規便民服務網」中加入「交通違規簡訊服務」，提供民眾違規被舉發時可以簡訊事先通知之提醒措施，讓車主儘速收到通知，並及早知道自己交通違規，以有效降低行車危害。

「交通違規簡訊服務」申辦方式，民眾及公司行號可連結交通大隊「交通違規便民服務網」，登錄個人（公司）資料（含車牌號碼、車主姓名、統一編號及手機號碼）並同意以簡訊通知之服務措施，經交通大隊審核後，即完成登錄程序。

最後台北市警察局交通大隊強調，交通違規舉發的目的不是為了處罰民眾，而是為了本市道路更加安全順暢，減輕民眾被舉發交通違規之後的負擔。

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