快訊／經濟部修法下架愛奇藝！台灣代理商回應了

▲經濟部以行政命令規範，禁止愛奇藝在台代理模式。（圖／歐銻銻娛樂提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

經濟部18日以「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」預告修正草案，將代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務納入禁制範圍，被視為將愛奇藝下架的開端。對此，愛奇藝的台灣代理業者歐銻銻娛樂表示，目前該案仍屬草案，無法做出回應。

據《聯合報》報導，代理業者歐銻銻娛樂表示，草案公告僅14天就進入行政院，並預計很快公告實施，因此他們無法預測正式公布時法規命令是否會有變化，因此無法評論回應，但沒想到政府會連商業行為也禁止。

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國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過OTT影音管理法草案，將中國串流影音業者如愛奇藝、騰訊等，視為違反兩岸人民關係條例40條之1的「非法業者」，提供「非法內容」。

其中，草案內容規定，國內網路業者不可提供租借網路等各種服務，違者最重可罰500萬元，被業界稱為「愛奇藝下架專法」。

經濟部指出，修正草案的預告期為14天，將於9月1日期滿；期滿後將於9月3日正式公告，違反者將以「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定查處。

▲歐銻銻娛樂董事長范立達。（圖／歐銻銻娛樂提供）



愛奇藝台灣站有龐大的會員數輛，在修正草案通過後，勢必會影響會員的權利。對此，歐銻銻娛樂董事長范立達曾表示，無論專法最後的定案為何，歐銻銻娛樂一定會保障消費者的權益。

范立達說，愛奇藝台灣站會持續提供用戶最新的影視內容服務，且這些服務不會中斷，倘若立法後完全禁止愛奇藝服務，將會針對付費會員進行退費。