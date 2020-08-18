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星粉有福了　官方承諾多款機種支援三版Android OS更新

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▲▼Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星指出，Galaxy S20系列手機將在今年稍晚的時候，率先支援Android 11更新。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

許多消費者在選購Android手機前，大多會猶豫該不該入手較舊的機款，深怕使用沒多久手上的設備就不再被Android OS更新所支援；不過三星電子稍早發出新聞稿指出，旗下多款手機、平板電腦都將支援三代Android作業系統更新。值得注意的是，支援三代Android OS更新的機款名單當中也包含了Galaxy A系列的中階手機。

根據官方所釋出的設備名單包含了：
Galaxy S系列：Galaxy S20 Ultra 5G、S20 Ultra、S20 + 5G、S20 +、S20 5G、S20、S10 5G、S10 +、S10、S10e、S10 Lite，以及即將推出的S系列設備
Galaxy Note系列：Galaxy Note20 Ultra 5G、Note20 Ultra、Note20 5G、Note20、Note10 + 5G、Note10 +、Note10 5G、Note10、Note10 Lite，以及即將推出的Note系列設備
摺疊手機：Galaxy Z Fold2 5G、Z Fold2、Z Flip 5G、Z Flip、Fold 5G、Fold，以及即將推出的摺疊手機系列
Galaxy A系列：Galaxy A71 5G、A71、A51 5G、A51、A90 5G，以及即將推出的A系列設備
平板電腦：Galaxy Tab S7 + 5G、Tab S7 +、Tab S7 5G、Tab S7、Tab S6 5G 4、Tab S6、Tab S6 Lite，以及即將推出的Tab S系列設備

另一方面，三星也同步宣布，在今年稍晚的時候，Galaxy S20系列手機將會率先升級Android 11，不過確切時間未定；而其他設備也將陸續開放Android 11作業系統的更新。

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