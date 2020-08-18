船員入境後「採檢陰性」可搭機離境！　航港局：入台後3日內需離開

▲航商須落實船員量體溫、戴口罩等防疫政策。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，入境台灣的所有旅客都需進行14天的居家檢疫，以杜絕社區感染風險。交通部航港局為加速船員交換、減輕航商負擔，已獲取指揮中心同意，即日起船員入境後若需搭機離境，可自行至醫療院所篩檢，若採檢結果為陰性，就可在入境後3日內搭機離境，縮短船員滯台時間。

航港局表示，為兼顧COVID-19疫情防制與船員交換需求，現行得申請入境之船員為國籍船員，與為服務於本國籍船舶、本國籍船舶運送業所屬外國籍船舶或來臺交船者(皆不含大陸籍船舶與船員) 之外籍船員，可由航港局協助核發商務履約證明後，向移民署辦理臨時入境。

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▲船員入境台灣後需居家檢疫。（圖／記者李宜秦攝）

而船員如欲採取核酸檢測陰性後直接搭機離境，自今年8月17日中午12時起，由航商或船務代理協助先行備妥離境機票，安排船員於下船入境當日至指定院所完成採檢，續至指定之集中檢疫場所接受檢疫及等候檢驗報告，於取得採陰報告後至航港局開立「取得PCR核酸檢測陰性文件證明」，並至移民署辦理離境管制撤銷作業，於入境後3日內搭機離境。

航港局強調，船員於等待採檢結果及搭機離境期間，務必遵守相關檢疫規則，離境時也須搭乘防疫車輛至機場搭機。隨著疫情的發展，航港局會持續滾動檢討相關防疫措施，以維護船員權益，並改善航商在疫情期間的營運負擔。