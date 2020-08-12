Galaxy Note 20可望搭載三星新技術！　自動調整顯示器頻率　節能22％

▲Galaxy Note 20。（圖／記者邱倢芯攝）



記者謝仁傑／綜合報導

三星在上周展示了新系列的 Galaxy Note 產品，最高端的型號配備了120Hz顯示器，較高的螢幕更新率在用筆或玩手機遊戲時，體驗會更為靈敏流暢，但也可能讓電池耗電速度更快。

據外媒《ANANDTECH》報導，三星顯示器宣布，新顯示器將首次在 Galaxy Note20 Ultra 5G 上亮相，具有自動調整顯示頻率的功能，需要高速率進行遊戲時，可以達到120Hz，播放影片時可以降至60Hz，傳訊息時則可以降至30Hz，而在顯示靜止圖像時則可以降至10Hz。在最低的配置下，它只能使用正常所需功率的60％。

三星行動顯示計劃副總裁表示，「我們希望透過根據特定應用的要求，來校準螢幕更新率，並更精確地分配可用功率，自動調整顯示頻率的新技術將會大大提升用戶的體驗。」

三星聲稱，這項新技術應該能夠將手機顯示器的一般功耗降低22％；此外，當它運行最低的10Hz模式時，僅使用當前螢幕功率的60％。

儘管這兩個數字均未指定以多少Hz為基準來進行比較，但報導中認為，已經逐漸看到許多自動調整顯示器的新技術，而最主要的就是實現設備節能。

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