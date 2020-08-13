機車考照「危險感知測驗」題庫加倍再增35部　新內容曝...年底前上路





▲公路總局再增加機車考照前，危險感知影片題庫內容。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

為提升機車騎士行車安全，公路總局建置的機車危險感知教育平台，首創機車危險感知實境影片測驗，根據現行規定，民眾在機車考照前，必須先完成測驗才能預約。公路總局表示，原來影片有30部，預計將再增加35部，新題庫內容也曝光，著重未依規定讓車、變換車道不當、注意車前狀況、遠離大型車注意視野死角等，期盼新題庫能在年底前上線。

根據統計，機車肇事率達60%以上，死傷者也將近6成，為降低機車肇事率，公路總局推出「危險感知實境影片」教育平台，民眾可藉由觀看行駛道路實境影片，自我測驗是否對行車環境具有危險感知，測驗結果並提供正確解答及危險感知思維。

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▲民眾要先完成「危險感知實境影片」測驗，才能預約機車考照。（圖／記者賴文萱攝）

現行危險感知實境影片有30部，公路總局也規劃再增加35部影片，新題庫內容重點項目以未依規定讓車、變換車道不當、注意車前狀況、遠離大型車注意視野死角等為主。公路總局台北市區監理所所長梁郭國表示，跟過去30部內容差別在於，以不同角度情境增加題庫，讓機車駕駛人更廣泛了解防禦駕駛及交通部宣導安全政策，同時影片細節做優化。

公路總局表示，新影片目前已請駕訓班及駕駛學會協助測試，彙整完成後將陳報總局決定上線時間，但期盼新題庫能在年底前上線。

至於實施危險感知影片後，是否有相關成效？公路總局表示，初期實施以輔導推廣為原則，民眾即時答錯也可以繼續預約報名，目前尚無評估成效。不過，針對該項目未來是否會納入正式考照裡及之後是否會再增加影片，公路總局表示，待第二期正式上線及蒐集各方意見後再做最後評估。

▲公路總局規劃機車危險感知影片教育平台，每支影片長度30秒，需在危險感知點發生前完成點擊，做出因應動作。（圖／記者賴文萱攝）

目前機車危險感知影片共分四大類，內容主要是近年機車肇事主因、防禦駕駛、近期重點宣導政策及機車特性，包含11種危險感知型態，如未依規定讓車、轉彎不當、未保持安全距離與間隔、違反號誌與標誌管制、注意車前狀況、行駛中注意其他車安全、視野死角、彎道、道路施工或縮減、注意內輪差及施工鐵板等，共拍攝20支實況影片，每支影片約30秒。

▲民眾需先完成機車危險感知影片測驗，才能預約機車考照測驗。（圖／記者賴文萱攝）

自去年9月開始，民眾上網申請機車駕照考驗前，中間會直接連結到該教育平台，需要先完成測驗，才可預約考驗，不過測驗成績不列入預約成功與否的條件。

機車危險感知教育平台網址：https://hpt.thb.gov.tw/

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