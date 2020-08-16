倒數3天鬼門開！媽爆「超恐怖經驗」　2歲兒經倒塌大樓舊址喊：那邊好多人

圖、文／鏡週刊

民間有流傳小孩3歲前很容易看到阿飄的說法，若是將所見的景象說出來常會嚇壞大人。日前一名媽媽po文表示2年前的某個傍晚開車載著兒子，經過一棟曾因地震倒塌的大樓原址時，不到2歲兒子突然大喊「媽媽那邊好多人！」母親望過去只看到鷹架和帆布，剩下就是黑漆漆一片，嚇得她趕緊加速駛離現場。

原po表示當年一場大地震，將該棟大樓震垮，許多人不幸罹難，雖然有舉辦過多場法會，但每每原po經過時都還是會繞道而行。直到事故後有建商在原址重建大樓，她心想應該沒問題了才會開車經過，怎料不到2歲的兒子卻堅稱「那邊好多人」，讓她毛骨悚然。

根據貼文顯示，原po的兒子在經過時，大喊「媽媽那裡好多人！」原本還在跟姊姊聊天的她瞬間安靜下來，往車窗外一看，發現漆黑一片，除了施工的鷹架和帆布什麼都沒有，她回兒子說「黑黑的哪裡有人，不要亂講」沒想到兒子堅持真的有看到「有啊！很多人在那邊啊！」嚇得這位媽媽趕緊加速離開現場。

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原po文末也表示「7月份要到了快傍晚真的不要帶小朋友出門」「什麼時候會語出驚人都不知道」，此文一出紛紛勾起許多網友當年悲痛的回憶，「我記得那一年那地區很不平靜」「那時候大家都回家過年，所以死傷慘重」「唉…現在看還是很感慨。願這些罹難者來世能夠投胎到好人家去，願家屬早日走出傷痛，也希望大家能夠注意房屋安全，不要再有類似的悲劇發生了」。



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