最快24日就職！陳其邁：盼小內閣人事「全數到位、立刻上工」



▲準高雄市長陳其邁謝票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選剛落幕，準高雄市長陳其邁連續三天展開掃街謝票，而他最快24日就會就職，對於小內閣人選，陳其邁始終不願多鬆口，但希望能在就任當天人選全數到位，立刻上工。而對於女星陳珮騏，於臉書發文恭喜陳其邁，不過卻引來網友謾罵，陳也說：「我覺得藝人也是一般的市民，她可以自由的表達意見，應該大家彼此尊重。」

▲準高雄市長陳其邁謝票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

中選會預計21日公告當選人名單，陳其邁可在公告後10天內上任，但陳其邁與代理市長楊明州討論後，交接典禮一切從簡，最快於24日就能宣誓就職。對於小內閣，陳其邁還是相當保留，他僅表示明日就會正式對人事來做全盤考量，並且也會要求一位副市長來專責處理重大的交通建設，也希望能就職時人選可以全數到位且立刻上工。

陳其邁也提及，因為女兒在台北念書，兒子馬上要出國，家裡就剩兩個人、兩隻貓，所以還是會以左營住家為主，官邸也會來做一些規劃，假如說有民間團體或公開的活動，也可以提供給NGO作為他們開會等等的活動使用。

不過談到身為高雄人的女星陳珮騏，於臉書發文恭喜陳其邁，不過卻引來網友謾罵，陳其邁也說：「我想她是台劇女神，我也非常喜歡看她的戲劇，我覺得藝人也是一般的市民，她可以自由的表達意見，我們台灣是多元社會，應該大家彼此尊重。」