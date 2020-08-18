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國民黨大咖剉咧等！韓國瑜復出瞄準黨主席　回答埋伏筆

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圖、文／鏡週刊

8月15日補選開票傍晚，一股低氣壓籠罩在國民黨候選人李眉蓁競選總部上方。在李的票數持續落後，且差距與民進黨對手陳其邁逐漸擴大下，一位不具名的高雄市議員私下感嘆：「韓流的旋風過去了，2022年高雄該怎麼辦？」但近日韓國瑜接受採訪，被問到是否會參選黨主席時，他的回答並未把話說死，背後玄機更耐人尋味。

選前之夜，韓國瑜壓軸現身替李眉蓁站台，但韓流最後仍未帶李衝破藍營基本盤。

▲選前之夜，韓國瑜壓軸現身替李眉蓁站台，但韓流最後仍未帶李衝破藍營基本盤。（圖／鏡週刊提供，下同） 

看著李眉蓁的得票率過不了3成防線，當時正坐在競選總部內觀看開票的黨務主管及部分市議員，所有人開始焦躁、坐立難安，黨祕書長李乾龍甚至當場站起身來，四處走動。晚間6點，黨主席江啟臣臉色鐵青，帶著李眉蓁等人召開記者會鞠躬、認敗。

相較於2年前的韓流襲捲港都，大批韓粉在國民黨市黨部外迎接韓國瑜勝選，但14日的選前之夜上，即便前市長韓國瑜壓軸現身，現場群眾卻不如以往多，似已不見韓流盛況；補選的最終結果，也未讓李眉蓁衝破藍營的基本盤。

一名曾挺韓的高雄市議員憂心，再過2年就是縣市長及市議員選舉，這次補選黨中央布局亂象叢生，迎來李眉蓁的潰敗結果，「當年靠韓流當選的議員現在都挫咧等！當初市議會從24席增加到33席過半，2022年選舉還會剩下多少？」

韓國瑜復出替李眉蓁站台當晚，到場群眾似已不如當年的百萬名韓粉多。

另一名南部民代則是氣憤地說：「高雄2次投票，證明江根本無法勝任主席工作，若再連任，注定2022年選舉會讓整個南部都陪葬！」他直言，江上任後歷經罷韓及高市議長、市長補選，但黨中央卻一再錯估情勢，不了解在地生態、忽略民意，造成地方分裂擴大，讓藍營在補選過後，不只是高雄全面崩盤，恐也讓整個南部更加綠化。

這些基層民代的不滿，將矛頭一一指向提名李眉蓁的江啟臣，本刊調查，藍營內新一波權力競逐已悄悄展開，保江派人馬仍希望在明年黨主席改選前，替江保住黨魁大位並尋求連任；但也有一股力挺前主席朱立倫的勢力，正迅速凝聚當中，盼朱回鍋帶領藍營重返執政。

不過，許久未現身的韓國瑜在黨內仍有一定支持者，盼他重出江湖。近日韓接受媒體訪問，被問到是否參選黨主席時，他並未把話說死，僅強調「現在大家心情都很凝重，目前還沒有其他想法。」

韓的這一番回應，也間接觸動黨內有意角逐下屆黨魁者的敏感神經。知情人士透露：「韓國瑜最近就是四處走走、謝票，選黨主席當然是他的選項之一，但現階段都還沒有決定。」


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