水位吃緊！秦淮河大壩內「挖肚開高檔餐廳」　違規蓋房的董事長等9人被處分

▲秦淮河楊家圩段大壩違規建築被拆除。（圖／翻攝自人民日報）

記者劉亭／綜合報導

受到連日降雨以及洪水影響，多地淹水。長江下游秦淮河楊家圩段大壩先前被爆出，內部被挖空蓋整排餐廳、酒吧，已經營業多年。南京市江寧區28日發佈通報，對涉事9人進行處理問責。

根據南京市江寧區發布《情況通報》，對秦淮河楊家圩段河堤背水面違規建築問題進行調查，依據《中華人民共和國河道管理條例》等相關規定，按照防汛安全工作要求，對相關違規建築實施了拆除。

違規租借、建造大壩內房子的區城建集團黨委書記、董事長許世新黨內警告處分，免去其黨委書記和董事長職務；給予區城建集團總經理喬紅杰黨內嚴重警告處分；給予區城建集團副總經理郭霖華黨內警告處分。

江寧區水務局局長芮雪平黨內嚴重警告處分，對區水務局四級調研員趙志勇予以誡勉，區堤防水庫管理所所長丁健撤銷黨內職務、政務撤職處分，黨內嚴重警告、政務撤職處分。

對「河長制」責任主體東山街道黨工委書記許守江（秦淮河幹流該河段街級河長）予以誡勉，給予東山街道辦事處副主任、街道河長辦主任潘家林黨內警告處分，給予東山街道駱村社區黨委書記劉寧（秦淮河幹流該河段社區級河長）黨內嚴重警告處分。

實際測量當中一間店面，從門口到最深處牆壁約有12公尺左右，高約3公尺，意味著大壩背水坡內，存在著許多長12公尺、高約3公尺、寬度各不相同的空間，經初步測量，餐廳的最深處，已經到達大壩中線部位。有租客爆料，已經租了6年，壩體內經常漏水。事情爆發後，相關單位連夜拆除建築。

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