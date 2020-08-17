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快訊／阿里山「千人洞」3人失蹤！血洗村獵頭傳說　巡守隊急出動

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▲▼快訊／阿里山「千人洞」3人失蹤！血洗村獵頭傳說　巡守隊急出動。（圖／許銘宏提供、翻攝臉書）

▲阿里山「千人洞」團3人失蹤，巡守隊（右圖）派出3人搜救。（組圖／山友提供、翻攝臉書）

記者翁伊森、鄒鎮宇／嘉義報導

阿里山路線中的「千人洞」詭異事跡頻傳，有10人17日組隊探訪，卻在集合時間少了3人，引起其他山友擔心。嘉義縣消防隊獲報後立刻支援，當地巡守隊也派出3人入夜搜索。

由43位山友組成的登山團17日抵達嘉義縣阿里山遊玩，分成33人、10人兩隊，分別前往石夢谷風景區及千人洞，相約下午3點30分到登山口集合，但千人洞團卻少了3人歸隊。

40名山友苦等許久，失蹤的3人仍未到登山口會面，擔心入夜後出狀況，於晚間6時向向嘉義縣消防局求援，指揮中心獲報後，一面尋求豐山社區巡守隊就近支援，同時調派奮起湖等3個分隊各2至3位隊員緊急上山搜救。

豐山社區巡守隊黃俊龍、王封順與鄒峰銘等3人於晚上7點多率先上山，消防局救援人員則於晚上8點多抵達豐山隨即上山，漏夜展開救援行動。

▲▼快訊／阿里山「千人洞」3人失蹤！血洗村獵頭傳說　巡守隊急出動。（圖／山友提供）

▲阿里山「千人洞」。（圖／山友提供）

▲23歲少年爬阿里山失蹤。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲曾有一名紐西蘭23歲少年爬阿里山失蹤。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

探險作家劉川裕曾在《新聞挖挖哇》分享案例，1998年一名23歲的紐西蘭少年魯本來到台灣爬阿里山，獨自往豐山村的路線前往「千人洞」。

當地人相傳，「千人洞」在日據時期曾有一群18戶人家定居，附近則有鄒族原住民，但某日原住民深屠村，以「獵人頭」方式手刃百人，村內唯一的倖存者因當晚在外過夜，才逃過一劫，事後此處意外頻傳，連當地人都不太敢靠近。

魯本就在這段路途中失蹤，他的爸爸得知後立刻來台，找了熟知地形的山莊老闆上山協尋，沒想到在千人洞附近的樹上發現一條牛仔褲和畫有紐西蘭國旗的背包，認為應該是魯本的物品。

山莊老闆爬上樹要扯下牛仔褲時，瞬間掉出一堆骨骸，老闆也頓時頭暈，之後在山中不斷迷路；老闆察覺事態不對，馬上下跪拜拜，才終於找到出路。

就在大家認為這些白骨應該就是魯本時，DNA結果出爐卻不是魯本，離奇發展讓人毛骨悚然，而過了22年，至今魯本還是找不到人，成了一起懸案。

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