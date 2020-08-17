蛇突咬一口！19歲男詭抽出「黏稠牛奶血」　醫揭真相...網驚：牠救你一命

▲19歲男被蛇咬一口，卻抽出「黏稠牛奶」外觀的血。（圖／翻攝自錢江晚報）



記者曾羿翔／綜合報導



大陸浙江一名19歲李姓男子，日前不慎被腹蛇咬到小腿，趕緊跑到醫院治療。院方在為李男進行抽血檢測時卻發現，血液非紅色，而是呈現「黏稠乳白色」，彷彿就像牛奶，意外揭露了李男平時可能害命的飲食、生活習慣。消息曝光後，網友留言「多虧了這條蛇救了你一命啊」！

綜合陸媒報導，李男日前跟著爺爺在田裡工作時被蝮蛇咬了一口，隨即被送到杭州市中醫院。入院第5天，李男躺在病床上玩手機並喊肚子餓，但坐在一旁的爺爺卻假裝沒聽見，原來是李男入院抽血時「抽出牛奶血」嚇壞大家。

▲李男被蛇咬一口，抽血結果卻救了自己一命。（圖／翻攝自錢江晚報）



報導還指出，李男後來表示，自己有抽菸與飲酒習慣，加上在燒烤店工作的緣故，所以常常會自己烤肉來吃，短短3個月的時間，就胖了30公斤，但還是時常覺得很餓。急診醫師則說，李男的三酸甘油脂指數高達16.21，一般正常標準值在0.22-1.65之間，竟然高出整整的10倍。

▲李男看到自己以前的照片後，下定決心減肥。（圖／翻攝自錢江晚報）



據了解，李男體重最重曾達81.6公斤，身高則為175公分。急診醫表示，李男得的是高血脂。消息曝光後，網友留言表示，「多虧了這條蛇救了你一命啊」、「這種血脂真不行」、「趕緊開始減肥吧」！