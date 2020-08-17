李問找東引青年設計師　民進黨連江縣黨部成立紀念酒曝光！

▲民進黨連江縣黨部成立紀念酒。（圖／李問提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨連江縣黨部主委李問17日透過臉書發文，首次亮相「黨部成立紀念酒」，邀請了在地東引青年擔任設計師，接下來只要是設籍於連江縣，2020年申請加入民進黨的黨員，就可以獲得一瓶；此外，如果捐款達一定金額，也有機會獲得，限量只有1000瓶。

李問指出，連江縣黨部成立是意義非凡的時刻，選用「馬祖酒廠」製作的40度高粱，作為黨部成立紀念酒；此外，他更邀請馬祖在地東引青年「Toraton Creative Studio Co. 擔任設計。

獲得方式的部分，李問指出，設籍連江縣的朋友，2020年申請加入民進黨成為黨員，即可獲贈一瓶；其次，只要18歲以上本國籍民眾，指定捐款連江縣黨部達一定金額以上，便有機會獲得本紀念酒。

▲▼民進黨連江縣黨部成立紀念酒。（圖／李問提供）



至於這次設計的亮點，李問表示，外盒用漸層色點綴的馬祖列島抓住目光，就像漸層色一樣，馬祖不同的島嶼都有各自的特色與風格，相似卻又很不一樣，「若是你打開盒子，慢慢地抽拉出內盒卡片，你會發現，那一座座的島嶼正在逐漸發亮。」

其次，李問表示，當拿出紀念酒瓶，會發現設計色是以民進黨的綠色搭配光束作為基底，再以七顆亮點代表馬祖部分列島，包含南竿、北竿、東莒、西莒、東引、亮島、高登等七座島嶼，「就像是散落於汪洋中的北斗七星，為我們指引回家的方向。」

最後，李問指出，也可以將外盒翻轉過來，會發現這個地圖很不一樣，這一次的台澎金馬，我們自己畫！我們期待台澎金馬能和這張地圖一樣，團結一心、守護民主、和平繁榮。

▼民進黨連江縣黨部成立紀念酒。（圖／李問提供）

