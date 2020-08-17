傑出青年女官員「甘於被圍獵」　大搞權錢色交易遭開除懲處

▲前金山區經委副主任金英麗，傳出大搞權色、錢色交易，今遭開除懲處。（圖／CTWANT提供）

曾入圍傑出青年的中國大陸上海市官員金英麗，近日傳出因搞權錢、錢色交易，收受巨額賄賂，遭到政務單位開除處分。

金英麗，朝鮮族，吉林柳河人，生於1981年，曾於2012年獲評「金山十大傑出青年」，2016年7月任上海市金山區金山衛鎮副鎮長，2019年3月任金山區經委副主任。今年5月，金山區監委對外表示，金英麗在擔任副鎮長與區經委副主任期間，甘於被「圍獵」，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易，利用職權為他人謀取利益，收受巨額賄賂，於是開除金英麗公職身分，並且移送法辦。

而由於官方發布消息並未明確點出金英麗的犯行細節，再加上「圍獵」一詞，所以本案吸引不少中國大陸網友熱烈討論，就有網友留言表示，「官方稱的圍獵，是什麼人圍獵？上級、同級、下級還是商人？」、「女淫官權色交易空前成功，中國特色社會主義又一大勝利」、「女的叫淫官，擁有一百的情婦的賴小民也不見媒體給一個淫字」、「所以什麼是圍獵，是我想的那樣嗎？」

而根據中國大陸《荊楚視野》報導指出，女性官員大搞「權色、錢色交易」的情形可謂不多見，而不滿40歲的女官員搞錢色交易，也可以說是頭一回，難怪網友遐想連連。而上一位搞權色交易的女官員是57歲的包頭市政協原副主席時素珍，她在2019年5月遭到通報。

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