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逛3C賣場還可買藥妝　全國電Digital City首家複合店插旗基隆

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 全國電Digital City首家複合店插旗基隆。（圖／記者邱倢芯攝）

▲全國電Digital City首家複合店開幕，除了可逛3C商場還可買藥妝、生活雜貨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

3C通路全國電旗下通路品牌Digital City今(14)日再展新店格，原先Digital City中僅會販售生活數位3C商品，而在新店格中首次在通路內結合了藥妝與生活雜貨商品同事陳列、販售。全台首家的Digital City品牌複合店選擇插旗基隆的國際百貨。

事實上，原先的Digital City當中，除了會販售既有的家電產品外，已經額外加入了Apple Shop 商品體驗、兒童區，以及居家情境區等概念；而這次在新店格中，與日本藥妝品牌「札幌藥妝」，以及日系生活百貨「Watts」合作，一同打造3C複合式賣場。

據了解，這間品牌複合式Digital City佔地約兩百坪，囊括了基隆國際百貨的1、2樓，以打造出寬敞、舒適、新潮、完整體驗的消費環境。

▲▼ 全國電Digital City首家複合店插旗基隆。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼全國電Digital City首家品牌複合店占地約200坪。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼ 全國電Digital City首家複合店插旗基隆。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，為了慶祝全國電Digital City首家品牌複合店開幕，8月14日起到18日準備「現省1.7萬元的LG 65型4K聯網LED液晶電視」(市價42,900元，開幕特賣25,900元，限量3台，展示品出清)、「ASUS 14吋窄邊框輕薄筆電直逼對折」(市價12,900元，開幕特賣6,999元，限量10台，55折)、直降萬元的HITACHI 直立式無線吸塵器(市價19,900元，開幕特價9,900元，限量3台，展示品出清)、audio-technica耳麥32折特賣(市價950元，開幕特價299元，限量5組，展示品出清)等數十款限時限量超低價3C家電供消費者搶購。14日起到18日一連５天全館指定家電9折、買指定機型開學電腦送Vans潮背包，指定機型筆電免費升級加裝市價3,800元的960GB SSD。

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